Blaulicht : Auffahrt auf A 1 bei Mehren: Fahrer stellt Motorrad quer

Mehren Die Polizei Daun hat am Samstag, 21. August, eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung erhalten. Gegen 15.30 Uhr rief eine 32-jährige Autofahrerin an und teilte den Beamten diesen Sachverhalt mit: Sie war auf der B 421 von Gillenfeld in Richtung Mehren unterwegs unterwegs, als im Bereich der Auffahrt auf die A 1 ein Motorradfahrer sein Motorrad quer gestellt habe, um einer größeren Motorradgruppe ein gemeinsames Abbiegen zu ermöglichen.

Dies sei aber im Vorfeld nicht erkennbar gewesen, weshalb die Autofahrerin zum Bremsen bis zum Stillstand gezwungen worden sei, teilt die Polizei mit.

Die Ermittlungen richten sich zunächst gegen den 23-jährigen Halter des Motorrades aus der Verbandsgemeinde Daun.