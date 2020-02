Das Sturmtief Sabine wirkt noch immer in der Region nach und hält Einsatzkräfte von Straßenmeistereien, städtischen Bauhöfen und dem Forst weiter in Atem. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Ein Sturm hat den Baum an der Kirche umgeworfen, verletzt wurde niemand. Auch heute wird in Gerolstein aufgeräumt.

Das Sturmtief Sabine wirkt noch immer in der Region nach und hält Einsatzkräfte von Straßenmeistereien, städtischen Bauhöfen und dem Forst weiter in Atem. In Gerolstein-Lissingen hat der Sturm am Montagmorgen die große Linde auf dem Platz an der Kirche umgeworfen – wie Leser Till Habel-Thomé dem TV mitteilte mit den Worten: „Montag, 8.05 Uhr: Der Sturm Sabine hat die 250 Jahre alte Linde, Wahrzeichen von Ort und Friedhof, umgeworfen.“