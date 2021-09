6000 Kilometer Shanghai nach Tibet : Mit dem Rollstuhl quer durch China

EXTRA

Andreas Pröve bereist in seinem Rollstuhl die Welt.⇥ Foto: Alwin Ixfeld Foto: Alwin Ixfeld

Wie hat sich die Pandemie auf Sie und ihre Arbeit ausgewirkt?

Pröve: „Mit Corona hätte ich schon vorher was zu tun haben können, denn ich war bei meiner Reise auch auf den Tiermärkten in Wuhan und Shanghai und wenn ich mich an die Märkte erinnere, glaube ich wirklich, dass das Virus von da kommt. Für mich waren die letzten 18 Monate ein erzwungener Urlaub. Aber ich habe in der Zeit auch rund 8000 Kilometer durch Deutschland zurückgelegt und da haben sich Gegenden aufgetan, die sich mir neu eröffnet haben. Meine Erfahrung ist, dass Schicksalsschläge und Probleme jeweils auch ihr Gutes hervorbringen und eine neue Chance bergen.“

Haben Sie neue Reisen geplant?

Pröve: „Nein, exotische Reisen hatte ich zwar geplant, ich wollte eigentlich in den Iran reisen, aber die Iraner haben wenig Impfstoffe bekommen und die sind wohl auch schlecht. Ich stehe in den Startlöchern und warte, was die Virologen sagen, was einen erwartet, wenn man als Geimpfter in ein Land reist, wo der größte Teil eben noch nicht geimpft ist. Aber Reisen sind für mich wichtig, denn ich will ein Land spüren und will es auch erleiden. Ich reise mit Leidenschaft und dazu gehört, dass man sich auch in Situationen begibt, die weitab von der Komfortzone sind. “

Wie geht es für Sie weiter solange Sie nicht reisen können?

Pröve: „Auf meinen Reisen komme ich ständig in Situationen, wo ich mich in Minutenschnelle darauf einstellen muss.

Ich habe mich aktuell auf meine Fähigkeiten als technischer Zeichner im Maschinenbau besonnen, mich in meine Werkstatt zu Hause eingeschlossen und habe diverse Erfindungen gemacht.

Ich habe ein Patent angemeldet für einen elektrischen Besen für Rollstuhlfahrer, mit dem ich auch Schnee fegen kann und der sogar das Moos vom Dach holen kann.

Das Patentamt in München hat mich sogar als Erfinder angeschrieben.“

⇥(AIX)