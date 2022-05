Ehrenamt : Freiwilliges Soziales Jahr in Hillesheim

Hillesheim Die Augustiner-Realschule plus in Hillesheim bietet jungen Menschen, die sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen interessieren an, an einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) teilzunehmen. Das FSJ wird gern als Gelegenheit genutzt, pädagogische Berufsfelder zu erkunden und sich darin auszuprobieren.

Als Arbeitsplatz können die Teilnehmer eine Schule so einmal von der anderen Seite kennenlernen und ihre eigenen Interessen und Kenntnisse mit in die Arbeit einbringen. Die FSJler sind unter anderem auch für die Kinder und Jugendlichen wichtige Ansprechpartner und sollen einzelne Schülerinnen und Schüler unterstützen oder kleine Gruppen in ihren Lernfortschritten an der Ganztagsschule begleiten. Es stehen zwei freie Plätze für das Schuljahr 2022/23 zur Verfügung.