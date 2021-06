Kunst und Kultur : Kunst im Augustinerkloster

Hillesheim (bb) Im Hotel Augustinerkloster wird am Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr die Ausstellung „Malen als Reise“ der Künstlerin Cornelia Lenartz eröffnet. Vorgestellt werden die Bilder von Christiane Hamann, Leiterin der Galerie am Pi in Weißenseifen und Vorsitzende des Kulturwerks Eifel.