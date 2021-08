Blaulicht : Aus einem Rohbau in Gerolstein Geräte gestohlen

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Gerolstein In der Nacht zum Samstag haben sich Unbekannte in Gerolstein Zutritt zu einem Rohbau in der Lissinger Straße 70 verschafft, in dem sie offensichtlich die Verschalung rund um die Bautür abschraubten.

Das teilte die Polizei mit. Von der Baustelle, die sich gegenüber der Feuerwehr in Gerolstein befindet, wurden elektrische Arbeitsgeräte gestohlen. Die Tatzeit soll zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, liegen.