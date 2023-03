Letzer Tag für die Innere Abteilung in Gerolstein Knapp 40 Mitarbeitende wechseln in die Psychiatrie

Wirtschaftliche Entwicklung: Der Träger hat die Schließung der Inneren auch damit begründet, dass das „Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein in den Bereichen der Inneren Medizin und der Chirurgie bereits geschwächt ins Jahr 2020 ging“. Hingegen gab es in der Vergangenheit immer mal wieder die Aussage, dass die Gerolsteiner Klinik im vergangenen Jahrzehnt fast durchweg profitabel war. „Das haben mir Verantwortliche der Marienhaus GmbH selbst schon gesagt. Das Problem war aber offenbar, dass die Klinik seit 2011 zum Verbund des Krankenhauses in Bitburg zählt, wo andere Zahlen geschrieben wurden“, berichtet beispielsweise Stadtbürgermeister Uwe Schneider. Fragen des TV nach den Jahresbilanzen. weicht die Marienhaus GmbH allerdings aus. So heißt es: „Das St. Elisabeth in Gerolstein ist kein eigenständiges Krankenhaus, sondern eine Betriebsstätte des Marienhaus Klinikum Eifel. Daher werden in der Marienhaus Gruppe eine Vielzahl von Kennzahlen nur für das Klinikum Eifel, nicht jedoch separat für die Betriebsstätte Gerolstein erfasst. Dementsprechend gibt es keine eigenständigen Jahresabschlüsse für die Betriebsstätte Gerolstein. Allerdings haben wir die Leistungsentwicklung einzelner Fachbereiche erfasst und können so für die Somatik (die Innere Abteilung, Anmerkung der Redaktion) in Gerolstein sagen, dass diese sich von 2019 bis 2022 um 71 Prozent verschlechtert hat.“ Dass in dieser Zeit die Klinik in ein Corona-Schwerpunkt-Krankenhaus umgewandelt wurde, wird nicht erwähnt.