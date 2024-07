Neue Tanz-Location Ex-„Golden Gate“ in Gerolstein eröffnet wieder und wird zum „Vulkantreff“ (Fotos)

Gerolstein · Jahrzehntelang war sie in den 70er, 80er, 90er und 2000er-Jahre DER Anlaufpunkt für die Jugend im Gerolsteiner Land (und darüber hinaus). Die Disco Golden Gate in Gerolstein. Dann stand sie viele Jahre leer. Nun will sie ein Gerolsteiner Unternehmer aus dem Dornröschenschlaf wecken. Was hat er vor?

25.07.2024 , 15:54 Uhr

Von Clara Zins-Grohe