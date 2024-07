Großes Bauvorhaben B257: Start des Ausbaus, Straße zum Ring ist dicht (Fotos)

Kelberg · Eines der größten Bauprojekte in diesem Jahr in der Vulkaneifel hat begonnen: der mehr als fünf Mio Euro teure Ausbau der viel befahrenen B257 in Kelberg-Zermüllen. Das Pikante: Die Sperrung ist für viele LKW- und Autofahrer mit einem großen Umweg verbunden.

02.07.2024 , 07:03 Uhr

Zum Ring gehts nur noch über Umwege 13 Bilder Foto: TV/Mario Hübner