Trotz massiver Kostensteigerung Kelberger halten am zeitnahen Ausbau der B257 fest

„Zähneknirschen“, „Faust in der Tasche“ und „Es nutzt ja nix“ waren die gängigsten Vokabeln bei den Diskussionen im Kelberger Verbandsgemeinde- und im Ortsgemeinderat zum geplanten Ausbau der B257 in Kelberg-Zermüllen, der direkt nach Rock am Ring Mitte Juni starten und anderthalb Jahre dauern soll. Denn: Das Ausschreibungsergebnis lag deutlich höher als geplant. Und so kommen auf den Bund (Straßenbau), die Verbandsgemeinde (Kanal- und Wasserleitungsbau) und die Ortsgemeinde (Gehwege und Straßenbeleuchtung) höhere Kosten zu. Und die müssen wiederum die Steuerzahler und Anlieger zahlen.