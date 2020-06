Straßenbau : Endlich wieder freie Fahrt auf der Landesstraße 46

Daun-Gemünden Der Ausbau eines Teilstücks der L 46 in Daun-Gemünden ist fast abgeschlossen – es stehen nur noch wenige Restarbeiten an.

Nach gut anderhalb Jahren Bauzeit (mit Winterpause) ist ein aufwendiges Projekt in der Kreisstadt bis auf einige Restarbeiten beendet: der Ausbau der Landesstraße (L) 46 vom Kreisverkehr in der Mehrener Straße bis zur Kreuzung L 46/L 64 am Wirtshaus Zu den Maaren im Stadtteil Gemünden.