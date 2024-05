Straßenbau Ausbau der Schweizstraße hat begonnen

Die erste Kolonne der Baufirma HTI aus Daun-Pützborn ist angerückt, am Wendehammer bei der Eselsbrücke ist die Asphaltdecke bereit entfernt und der Platz als Baustellenlager eingerichtet worden: Der Ausbau der Schweizstraße und des daran anschließenden Bahnhofswegs in Daun hat begonnen. Start ist im unteren Bereich nahe der Eselsbrücke, wo derzeit Baggerfahrer Markus Thomé und Arbeiter Leon Zender den Kanal freilegen, der über weitere Strecken erneuert wird. An der oberen Baustellenausfahrt am Forum, wo Autofahrer nun ausnahmsweise auch nach rechts in Richtung Kreissparkasse abbiegen dürfen, ist besondere Vorsicht geboten – denn es kann dort ungewohnterweise zu Gegenverkehr kommen. Es wird mit etwa einem Jahr Bauzeit gerechnet, die Kosten sind mit gut einer Million Euro kalkuliert.