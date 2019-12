Kommunikation : Ausbauprogramm für mobiles Internet gestartet

Daun/Düsseldorf (red/sts) Der Kommunikationskonzern Vodafone versorgt einer Pressemitteilung zufolge in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner und Gäste im Kreis Vulkaneifel mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE.

Dazu hat das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf eine Station in Daun-Pützborn in Betrieb genommen und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis Vulkaneifel gestartet., insgesamt sind bis Ende nächsten Jahres fünf weitere Bauvorhaben geplant.