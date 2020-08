Suchhunde : Ausbildung für Spürnasen

Vulkaneifelkreis/Eifelkreis Carina Niesen aus Birresborn bildet Suchhunde für den Vulkaneifelkreis und den Eifelkreis aus. Zu ihren Schülern gehören Hobbyspürnasen und solche, die sich auf den Ernstfall bei der Personensuche vorbereiten.

Von November des vergangenen Jahres bis August in diesem Jahr hat sie ihre Ausbildung absolviert und darf jetzt selbst Hundeteams ausbilden. Dabei hat sie ein Einzugsgebiet, das sich über den Vulkaneifelkreis und den Eifelkreis erstreckt. 19 Teams sind es zurzeit, die bei ihr lernen, wie ein Hund mit der Nase am Boden einen Menschen aufspüren kann. Sieben davon möchten nach der Ausbildung Carina Niesen als Finderwille Taskforce verstärken. Derzeit ist Carina Niesen noch die einzige Mantrailerin der Finderwille Task Force in der Vulkaneifel. Um wirklich an Einsätzen, bei denen im Ernstfall ein Mensch gesucht wird, teilnehmen zu können, müssen Hund und Menschen eine Menge lernen. Der Hund vor allem die Nasenarbeit, Konzentration und Furchtlosigkeit. Die Menschen müssen sich aber außer dem richtigen Umgang mit ihrem tierischen Partner noch weitaus mehr aneignen. So werden sie geschult in den Bereichen BOS-Funkausbildung analog und digital, einer erweiterten Erste Hilfe für Rettungseinsätze, Erste Hilfe Hund, Notfallseelsorge sowie Einsatzablauf und -Organisation. Am Abschluss steht ein zweitägige Prüfung. Diese wird Carina Niesen ihren Schüler nicht selbst abnehmen. Dafür zuständig sind dann zwei Prüfer aus anderen Stützpunkten.