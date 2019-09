Beruf : Ausbildungslounge zur Zukunftsplanung

Gerolstein Zum zweiten Mal bietet Gerolsteiner eine Ausbildungslounge an. Im Besucherzentrum am Vulkanring haben Schüler die Möglichkeit, sich am Freitag, 6. September, von 14 bis 18.30 Uhr über die Karrieremöglichkeiten für das kommende Ausbildungsjahr in dem Unternehmen zu informieren.

Schließlich ist es kurz vor dem Schulabschluss schwierig, zu entscheiden, was man später einmal machen möchte und was am Besten passt: Normales oder duales Studium oder doch eine Ausbildung? Bei welchem Unternehmen und in welchem Beruf?

Gerolsteiner bietet hierzu auch Einblicke hinter die Kulissen. Mit den derzeitigen Azubis können sich die Interessenten über deren Erfahrungen austauschen und bereits erste praktische Einblicke in die Ausbildungsberufe erhalten.

Die Ausbilder sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung informieren an diesem Tag über alles, was es rund um die Bewerbungsprozesse und die Ausbildung zu wissen gibt.

Bei einem kostenlosen Bewerbungsmappen-Check werfen Experten der Personalabteilung einen Blick auf die Unterlagen und geben wertvolle Tipps. Bei der Führung durch die Produktion, Logistik und Verwaltung lernen die Schüler das Unternehmen kennen und können sich zur Erinnerung in der Sharingbox mit einem Foto verewigen. Dazu gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm.