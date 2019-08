Ausflug : Gartenbauverein fährt nach Merzig

Daun (red) Der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet am Samstag, 17. August, seinen Jahresausflug. Los geht es um 8 Uhr am Michel-Reineke-Platz und um 8.15 Uhr am Rastplatz in Mehren. Als erstes geht die Fahrt zum Kulturzentrum Bettinger Mühle in Schmelz und danach weiter nach Merzig.

