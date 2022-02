Illegale Müllentsorgung : Abfallentsorgung als Nacht- und Nebelaktion

Daun/Kelberg Ausgerechnet der Leiter des Dauner Amtsgerichts wurde Opfer eines Müllsünders.

Zwischen dem 6. und 10. Februar muss jemanden das dringende Bedürfnis geplagt haben, Sperr- und Sondermüll auf illegale Weise loszuwerden. Tatort: ein offen einsehbarer Parkplatz oberhalb von Kelberg in Richtung Daun/Dreis-Brück. Zunächst strandete dort auf Grund einer Reifenpanne der Anhänger von Norbert Kreten, seines Zeichens Leiter des Dauner Amtsgerichts. Ein Ersatzreifen war nicht zur Hand, der Hänger musste also vorübergehend geparkt werden. Offenbar inspirierte dies eine Person, das einsame Gefährt als Mülldeponie für allerlei defekte Gegenstände zu missbrauchen, die zuvor Dienst in Garten und Garage taten: eine blaue Tonne, eine Kiste zur Aufbewahrung von Polsterauflagen, eine Plane, ein Wagenheber, ein Sonnenschirm, ein Korb, eine Batterie… Kurzum: Da hatte jemand sein trautes Heim ordentlich aufgeräumt. „Sowieso muss diese Person eine Neigung zur Ordnung haben, denn alles ist sorgfältig aufgeschichtet und nicht wahllos auf den Hänger geworfen“, schildert der Richter das Ergebnis der klammheimlichen Mühen.