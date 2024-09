Umweltschutz mit tierischen Helfern Bahn frei für die Rasenmä(ä)her in Schönfeld

Das Beweidungsprojekt in der ehemaligen Lavagrube in Stadtkyll-Schönfeld ist die nunmehr letzte von 27 Naturschutz-Maßnahmen in der ehemaligen VG Obere Kyll, die mithilfe von Ausgleichzahlungen aus der Windkraft finanziert wurden.

03.09.2024 , 09:27 Uhr

Die letzte von 27 Maßnahmen des Projektes „Obere Kyll – natürlich gut“: 30 Schafe sollen den Bewuchs in der ehemaligen Lavagrube in Stadtkyll-Schönfeld kurz halten, um den Lebensraum für die hiesige Pflanzen- und Tierwelt zu sichern. Foto: Vladi Nowakowski

Von Vladimir Nowakowski