Stadtentwicklung : Ausschuss stimmt für Kompromisslösung für die neue Hillesheimer Turnhalle

Gerolstein Auf eine kostengünstigere Variante der geplanten Sporthalle an der Hillesheimer Stadtmauer, hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Gerolstein geeinigt – in einigen Punkten kommt sie den Wünschen der Stadt entgegen.

Es wurde diskutiert und gerungen, geplant und verworfen, doch corona-bedingt musste die endgültige Entscheidung dazu, wie die zukünftige Schulsporthalle an der Hillesheimer Stadtmauer beschaffen sein wird, im Finanz- und Hauptausschuss gefällt werden.

Die Ratssitzung der Verbandsgemeinde mit zu erwartenden 80 Teilnehmern am 17. Dezember wurde Opfer der gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen – und da geplant sei, mit den Baumaßnahmen im kommenden Jahr zu beginnen, müsse nun eine Einigung auf den Tisch, „damit wir in diesem Winter noch die Ausschreibungen tätigen können“, sagt Hans Peter Böffgen, VG-Bürgermeister und Vorsitzender des Ausschusses.

Im Vorfeld hatte es ein Tauziehen zu den Kosten des Projekts gegeben: Die Stadt Hillesheim bevorzugte eine rund 3,5 Millionen teure Variante, die Verbandsgemeinde schlug eine abgespeckte Planung vor, um die Kosten auf rund 3 Millionen Euro zu deckeln. 2017 hatte die ehemalige VG Hillesheim mit Baukosten in Höhe von rund 2,6 Millionen für ihren Wunsch-Bau gerechnet, doch die Preisentwicklung unter anderem im Baugewerbe ließ die Summe auf die genannten rund 3,5 Millionen Euro anwachsen.

Zur Finanzierung des Kompromissvorschlags muss die Verbandsgemeinde zusätzliche Mittel in Höhe von 200 000 Euro an Krediten aufnehmen. Die Kommunalaufsicht hatte bereits im Vorfeld zugesagt, dass sie der Erhöhung des Budgets um diese Summe zustimmen werde.

Auch am äußeren Bild der Halle wird sich gegenüber der Ursprungsplanung Entscheidendes ändern: Die Fensterfronten an den Giebelseiten fallen den Einsparungen zum Opfer, damit sind der Rundblick aus dem Gebäude, aber auch seine ausgefallene Optik nun Vergangenheit. „Eventuell kann hier bei den Gesprächen mit dem beauftragten Planungsbüro nachjustiert werden“, sagt Bürgermeister Böffgen. Vielleicht sei es finanziell machbar, statt drei Fensterelementen wenigstens eines einzusetzen.

Der Kompromiss stößt im Finanz- und Hauptausschuss auf breite Zustimmung: „Die so geplante Halle erfüllt vollends ihren Zweck und es ist hinsichtlich der Zuschauer-Empore weiteres Entwicklungspotential vorhanden“, sagt Dietmar Johnen (Bündnis 90/Die Grünen). „Wir sind froh über diesen Kompromiss, der die Kosten reduziert“, sagt Georg Linnerth (SPD) und Klaus Schildgen (CDU) fügt hinzu: „Es geht hier um Kostenbewusstsein und nicht darum, der Stadt Hillesheim eine Wunschhalle hinzubauen.“

Der Kompromiss sei in vielen Gesprächen mit der Verbandsgemeinde zustande gekommen und er berge das Potential, die Halle in späterer Zukunft weiter auszubauen. „Jetzt müssen wir an erster Stelle zusehen, dass der Neubau den Bedürfnissen der Schüler entspricht.“