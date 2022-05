Tourismus : Keine schönen Aussichten für eine schöne Aussicht: Was passiert mit Vulcano-Plattform und Aarleyturm?

Sorgenkind nicht nur für Ortsbürgermeister Harald Dahlem: die gesperrte Plattform auf der Steineberger Ley. Foto/Archiv: Lydia Vasiliou Foto: Lydia Vasiliou

Steineberg/Üdersdorf Die Touristen strömen in die Vulkaneifel, aber ein besonderer Punkt bleibt ihnen nach wie vor verwehrt: der imposante Ausblick von der die Vulcano-Plattform in Steineberg. Die ist seit Herbst 2019 gesperrt – und nicht mehr zu retten. Eine Alternative soll her, aber das ist kein leichtes Unterfangen.