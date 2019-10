Kunst : Ausstellung der Caritas in Gerolstein

Gerolstein Die Ausstellung „Gott liebt die Fremden“ kann vom 28. Oktober bis einschließlich 9. November im Mehrgenerationenhaus der Caritas in Gerolstein besucht werden. Die Vernissage ist am Dienstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr. An diesem Abend hält Andreas Paul, Misereor/Hillesheim, einen Impulsvortrag zum Thema: „Gott liebt die Fremden – was bedeutet das für mich als Christ/in?

