Kunst : Grazil, fein und spielerisch

Christiane Hamann zeigte in der Galerie Pi Kunst von Beate Lambrecht (Mobile im Vordergrund) und von Nadja Hormisch (Collage “Blätterstudie” im Hintergrund). Foto: TV/Brigitte Bettscheider

Weißenseifen/Mehren/Waldorf Das Gastspiel der Textilkünstlerinnen Nadja Hormisch und Beate Lambrecht in der Galerie am Pi in Weißenseifen ist gelaufen. Doch ihr Projekt zum Weiterbestand der wilden Schönheit der Eifel und der Erde dauert an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

(bb) Sticken, Filzen und aus Abfall Umwandeln – das sind die wesentlichen Techniken, mit denen Nadja Hormisch und Beate Lambrecht ihre Kunst erschaffen. Unter dem Titel „Von Löwen und Wäldern“ waren solche Werke in der Galerie am Pi in Weißenseifen zu sehen. Und sie sind weiterhin einzeln in ihren Ateliers in Waldorf im Kreis Ahrweiler (Nadja Hormisch) und Mehren (Beate Lambrecht) sowie in ihrer künstlerischen Zusammenarbeit unter dem Namen „project a:NaB“ (www.project-anab) zu entdecken. Grazil, fein und spielerisch sind die Arbeiten der Künstlerinnen, vielfältig ihre Mittel, Materialien und Themen. Dezent und schön verteilt wurden sie in der Galerie mitten in der Waldeifel präsentiert. Nadja Hormisch hat Leinen, Seide oder Papier mit feinsten Fäden aus Baumwolle oder versilbertem Metall bestickt und mit Wörtern und Wendungen beschriftet. Hat den Bildern geheimnisvoll klingende Namen wie „Der Garten der Engelshaar-Federgräser“ oder „Das Zeichen der Zwerge in der Rinde des Apfelbaums“ gegeben. Zeigt feinsinnigen Humor beim „Löwenzahn“ und beim „Hexenrundbrief“. Die Künstlerin (Jahrgang 1967) ist studierte Geowissenschaftlerin und freiberuflich in den Bereichen Geographie, Gartengeschichte und Gartenkunst sowie künstlerisch mit professioneller Handstickerei tätig. Von Beate Lambrecht (1958 geboren) stammen zum einen die Filzarbeiten wie die „Schlehenfeen“ und die „Witch Tools“. Dieser uralten Technik hat sich die Künstlerin nach dem Studium der Pädagogik und dem Aufbau einer Textilwerkstatt seit etwa 15 Jahren verschrieben. Dabei kommt unter anderem die Wolle der eigenen Lamas zum Einsatz.

Bei den räumlichen Arbeiten fasziniert die Balance der Mobiles in Material und Farbig- beziehungsweise Einfarbigkeit. Aus Plastikflaschen und Stahldraht sind „Zimely“ oder „Spätsommer am Maar“ entstanden. „Hier hat sich Handarbeit zur Kunst emanzipiert“, so brachte die Galeristin Christiane Hamann die Schau auf den Punkt.

Info Prosa-Stücke und Gedichte Im Verlag Pi Weißenseifen ist unter dem Titel „…Dans un sourire … In ein Lächeln“ die zweisprachige (französisch/deutsche) Sammlung von kurzen Prosa-Stücken und Gedichten des in der Region bekannten belgischen Künstlers Pierre Doome erschienen. Es ist „allen Kindern dieser Welt, denen man die Langeweile vorenthält“ gewidmet und liefert nach den Worten der Verlegerin Christiane Hamann „einen bezaubernden Beitrag zum gegenseitigen Verständnis der unterschiedlichen Akzente der sprachlichen Verständigung“. Die bibliophile Ausgabe hat 112 Seiten und enthält auch Aquarelle und kleine Zeichnungen des Autors. Das Buch kostet 22 Euro.