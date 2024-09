Sammler aufgepasst! Post aus der Vulkaneifel verschicken, die Aufsehen erregt

Der Briefmarken- und Münzsammlerverein Eifelland wird in diesem Jahr 70. Dessen Vorsitzender Dr. Peter Müller schrieb dem Trierischen Volksfreund: „Die Sammlerfreunde Eifel, Gerolstein e. V. feiern im Oktober 2024 ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird in der Stadthalle Rondell in Gerolstein eine Ausstellung präsentiert, die GERO-PHILA 24. In über 100 Ausstellungsrahmen werden interessante Sammlungen aus den Reihen der Mitglieder gezeigt.“ Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.