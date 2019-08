Kunst : Galerie stellt Gemälde aus

Kronenburg (red) Der Kunststall in Kronenburg zeigt in seiner neuen Ausstellung Ölbilder und Aquarelle der letzten Jahre. Daraus präsentiert Wolfgang Martens an die 70 Werke, mit zum Teil surrealen Anklängen.

