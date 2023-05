Mehr als nur das Wahrzeichen von Paris Was der Eiffel mit der Eifel zu tun hat

Interessantes aus seinem Leben ist in der einer Ausstellung zu erfahren, die bis Freitag, 12. Mai, im Rathaus Gerolstein zu sehen sein wird, jeweils zu den normalen Öffnungszeiten. Ermöglicht hat die Ausstellung der Förderverein Städtepartnerschaften der Stadt Gerolstein, gemeinsam mit Stadt und Verbandsgemeinde Gerolstein. Erarbeitet hat sie Philippe Ménager, Historiker und langjähriger Städtepartnerschaftsfreund aus dem französischen Digoin. Der Autor kultureller und technischer Sehenswürdigkeiten im Nachbarland ist als Dozent für Geschichte in Dijon tätig. Ermöglicht wurde die Realisierung der Ausstellung vom „Haus Burgund“ in Mainz und dessen Leiter Laurent Vieille.