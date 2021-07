Kultur : Cornelia Lenartz’ Ausstellung: Herbeigesehnt und schon passé

Künstlerin Cornelia Lenartz (links) und die Laudatorin Christiane Hamann bei der Vernissage im Augustinerkloster. Foto: Brigitte Bettscheider

Hillesheim Noch bis Ende August hätte im Hillesheimer Augustinerkloster Cornelia Lenartz’ Ausstellung „Malen als Reise“ gezeigt werden sollen. Nun musste die Malerin wegen des Hochwasserschadens die Bilder wieder abhängen, zeigt sie aber den Kunstfreunden in ihrem Haus am Mühlendamm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Eine Wohltat sei es, Kultur und Kunst endlich wieder im gewohnten Format zu erleben, sagten die Besucher, die gegen Corona geimpft, von Corona genesen oder negativ getestet Ende Juni zur Vernissage gekommen waren. Zu sehen waren 17 meist großformatige Gemälde und Zeichnungen von Cornelia Lenartz.

Die Ausstellung im Hotel Augustinerkloster war für sie ein Heimspiel in doppelter Hinsicht. War doch die Künstlerin hier ehemals in einer Wohnung zuhause. Und sei sie doch nach den Worten der Verkaufs- und Marketing-Leiterin Ulrike Blameuser ein „lieber Stammgast“. Überhaupt: „Wir sind sehr stolz, diese Ausstellung zu beherbergen“, betonte Ulrike Blameuser. Denn die meist farbenfrohen Bilder passten gut in das besondere Ambiente des Hotels. Die Schau sei eine Bereicherung für die Gäste.

Info Zur Person Cornelia Lenartz Cornelia Lenartz stammt aus Daun und lebt in Hillesheim. Seit 1988 ist sie selbstständige Malerin, seit 1998 Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler (BBK). Seit 2003 ist sie als Dozentin an der freien Kunstschule Homburg/Saar tätig sowie Leiterin der Künstlergruppe „Eigenart“. Seit 2009 leitet sie die Jugendkunstschule Vulkaneifel. Vom 5. September stellt sie in der Galerie am Pi in Weißenseifen aus. Wer die Ausstellung „Malen als Reise“ in Hillesheim, Am Mühlendamm2, besichtigen möchte, wendet sich an Cornelia Lenartz, Telefon 06593/8623 oder 0163/1378539.

Mit Christiane Hamann, Leiterin der Galerie am Pi in Weißenseifen und Vorsitzende des Kulturwerks Eifel, führte eine Fachfrau eloquent in die Ausstellung ein. Empfahl, nicht nur einen Blick auf die Exponate zu werfen, sondern in die jeweils erzählte Geschichte einzutauchen und ihr mehr als einen Moment zu widmen. Ob dem fein gezeichneten Liebes- oder Tangopaar. Oder der Liebeserklärung an den Lago Maggiore, New York bei Nacht oder München („auf dem Weg in die Berge“). „Was ist das Wesentliche?“ und „Können Kunst und Leben jemals übereinkommen?“, fragt Cornelia Lenartz in abstrakten Bildern. In „Liebe 2“ visualisiert sie Rose Ausländers Gedicht „Wir werden uns wiederfinden“. Jedes Ausstellungsstück spiegele die intensive Auseinandersetzung der Malerin mit der Natur, dem Leben, mit Menschen, betonte Christiane Hamann.

Für eine Besucherin aus Hillesheim bedeutete die Ausstellung das Wiedersehen mit der ihr seit Jahrzehnten bekannten Künstlerin. „Ich freue mich, dass Cornelia wieder ausstellt und dass die Bilder an diesem besonderen Ort gezeigt werden“, erklärte sie. Und erinnerte sich an eine ähnlich bemerkenswerte Schau vor nunmehr fast zehn Jahren, eine Ausstellung in der Hillesheimer St.Martin-Pfarrkirche nämlich (2012). Hier wie dort sei es besonders gut möglich, die Bilder mit Abstand zu betrachten und auf sich wirken zu lassen. Dabei sei mit „Abstand“ nicht eine Corona-Regel gemeint, sondern die räumliche Entfernung, die der Aussagekraft der Bilder der Künstlerin umso mehr zugute komme.