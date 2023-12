Besondere Ausstellung in Daun Lava auf der Leinwand: Wenn aus Natur Kunst wird

Die Eifel ist für ihre Maare berühmt, deren Wasser unergründlich tief schimmert. Sie ist geprägt von den Energien aus dem Inneren der Erde. Die Galerie Augarde wiederum ist renommiert für zeitgenössische Kunst, zumeist national oder international bekannte Namen, immer wieder aber auch hochkarätige Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Kein Zufall ist es also, dass Bilder der Dauner Malerin Jutta Schulte-Gräfen nun in einer Einzelausstellung mit dem Titel „Aus der Tiefe“ in der Galerie gezeigt werden. Ihr Thema sind die Maare, die naturbelassenen Refugien und die markanten Lavaströme – in abstrahierender Weise dargestellt und doch unverwechselbar.