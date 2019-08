Ehrenamt : Auszeichnung für kommunalpolitisches Engagement im Landkreis Vulkaneifel

Hillesheim Acht Kommunalpolitiker aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Hillesheim bekommen die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz.

(red/sts) „Was wäre unsere Gesellschaft ohne das Ehrenamt? Zahlreiche Sparten der Gesellschaft würden ohne bürgerschaftliches Engagement nicht funktionieren oder gar nicht existieren. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, halten die Gesellschaft zusammen und nehmen so auch eine gewisse Vorbildfunktion wahr. Sie alle hier haben diese besondere Vorbildfunktion in der Kommunalpolitik übernommen und erhalten daher heute für ihre langjährige Tätigkeit die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz“, erklärte der Landrat des Kreises Vulkaneifel, Heinz-Peter Thiel, bei der Verleihung der Ehrennadel an acht kommunalpolitisch engagierte Männer aus der ehemaligen Verbandsgemeinde (VG) Hillesheim, die in der seit 1. Januar bestehenden VG Gerolstein aufgegangen ist.