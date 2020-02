Auszeit : Auszeit vom Alltag nehmen

Ulmen (red) Mit meditativen Tänzen und besinnlichen Texten können alle Interessierten die Chance nutzen, einmal Alltägliches loszulassen und vom Alltagsstress abzuschalten.

Die Möglichkeit hierzu bieten die christlichen Kirchen in Ulmen mit einem gemeinsamen Angebot jeweils am zweiten Montag im Monat von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Wechsel zwischen der Evangelischen Kirche in der Meisericher Straße und der Kapelle St. Martin im Eifel-Maar-Park in Ulmen. Der nächste Termin ist Montag, 9. März, im Katharina-von-Bora-Haus.