Bei besonderen Lichverhältnissen und mit einer speziellen Perspektive (und Fotografiertechnik) kann auch ein so mächtiger Betonklotz wie die Autobahnbrücke bei Daun-Rengen zum Kunstobjekt werden. Dann lässt das einzigartige Erscheinungsbild die monströsen Fakten des am 1. Oktober 2010 eröffneten Bauwerks in den Hintergrund rücken, die da sind: 578 Meter Länge, 50 Meter Höhe, 40 000 Tonnen Gewicht, 18,5 Millionen Euro Kosten. Foto: Bernd Schlimpen. Foto: TV/Bernd Schlimpen