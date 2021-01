Blaulicht : Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Carsten Rehder

Gerolstein Ein 31 Jahre alter Autofahrer wurde am Donnerstag gegen 4.45 Uhr bei einem Unfall auf der Rother Straße in Gerolstein verletzt. Der Mann war von Gerolstein in Richtung Roth unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Mann mit seinem Auto, nachdem er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, von der Fahrbahn ab und krachte in eine Böschung.

