Freizeit : Autofreies Vergnügen bei der 15. Auflage der Tour de Ahrtal

Hillesheim (red) Ob Hobbysportler oder Einsteiger, die Tour de Ahrtal wird sich auch in diesem Jahr als sportliches und touristisches Glanzlicht erweisen.

Es sei gelungen, in der Gemeinschaft der beteiligten Kommunen touristischeWertschöpfung zu erzielen, die Gäste für die schöne Landschaft in der Eifel und an der Ahr zu sensibilisieren, die Region auch weiterhin als Ausflugsziel zu nutzen.

Ein Dankeschön ging an die Vereine, an das DRK, an die Feuerwehren und alle, die in der Planung und Organisation des großen Events beteiligt sind. An vielen Orten finden Aktionen statt, in Antweiler und Ahrhütte gibt es Kirmesveranstaltungen, für die Verpflegung der Radler entlang der Strecke ist bestens gesorgt. An vielen Orten gibt es jeweils etwas Ortsspezifisches zu erleben. Für Vereine und Gewerbetreibende ist die Veranstaltung immer auch Gelegenheit, den Zusammenhalt im Ort zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.