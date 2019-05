Wirtschaft : Startschuss für weiteres Wachstum

Startschuss für den Bau: Den Spatenstich haben Vertreter der Kommunen, der am Bau beteiligten Firmen sowie Geschäftsführer Antonios Vonofakos (Dritter von links) und Staatssekretärin Daniela Schmitt vollzogen. Foto: TV/Stephan Sartoris

Kelberg Der Automatenhersteller BD Rowa hat mit dem symbolischen ersten Spatenstich die Erweiterung seines Betriebes in Kelberg auf den Weg gebracht. Rowa stellt seit Mitte der 1990er Jahre Maschinen her, mit denen Warenlager sowie die Medikamentenausgabe in Apotheken und Krankenhäusern automatisiert werden.

Am Stammsitz entstehen ein neues Bürogebäude sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Die Firma, die zu einem amerikanischen Konzern (siehe Info) gehört, investiert nach eigenen Angaben gut zehn Millionen Euro. Dadurch sollen auch auch neue Arbeitsplätze entstehen. Rowa ist Marktführer für automatische Warenlager, die in Kelberg konzipiert und gebaut werden. Dort sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt, insgesamt sind es 850.

Die Firmenzentrale in der Eifel wird nun um ein knapp 2500 Quadratmeter großes Gebäude erweitert. 200 Büroarbeitsplätze entstehen dort.

Info Seit 2011 in amerikanischer Hand Die 1996 gegründete Rowa wurde 2011 von der amerikanischen Firma Carefusion übernommen. Carefusion gehört wiederum seit 2015 zu BD (Becton Dickinson), ein Medizintechnik-Unternehmen mit mehr als 65 000 Mitarbeitern in 50 Ländern.