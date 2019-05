Kultur : Einmal quer durch Afrika

Lachen mit und Staunen über den Abenteurer: Kinder aus Sambia unterstützen Anselm Nathanael Pahnke, der mit dem Rad quer durch Afrika gefahren ist. Foto: TV/Anselm Nathanael Pahnke

Ein 29-Jähriger fährt mit dem Rad durch den schwarzen Kontinent, dreht einen Film und berichtet im Kino in Hillesheim von seinen Erlebnissen.

Anselm Nathanael Pahnke durchfuhr mit seinem Fahrrad ein Jahr lang den afrikanischen Kontinent von Süd nach Nord, dokumentierte seine Reise und seine Begegnungen mit Mensch und Tier mit der Kamera und daraus entstand der Film „Anderswo. Allein in Afrika“. Am Montag, 20. Mai, 19 Uhr, ist er zu Gast in der Eifel-Filmbühne in Hillesheim, wo er sich und seinen Film persönlich vorstellt.

15 000 Kilometer, 414 Tage, 15 Länder. Das sind die trockenen Fakten der langen Reise, die der Hamburger Anselm Nathanael Pahnke unternommen hat. Völlig auf sich allein gestellt, ist er einmal quer durch Afrika gefahren – ausschließlich mit seinem Fahrrad. Entstanden ist eine intime, ebenso heitere wie mitreißende Reise-Dokumentation, die dem Kinobesucher aus einem sehr persönlichen Blickwinkel heraus die Vielfalt des afrikanischen Kontinents näherbringt.

„Anderswo. Allein in Afrika“ bringt einem nicht nur die verschiedenen Ethnien, Kulturen und Bewohner näher. Im Zentrum steht genauso die vielfältige Tier- und Naturwelt des Kontinents. Wie einmalig und wunderschön dieser ist, wird zum Beispiel in Tansania deutlich. Die Landstriche sind unberührt und erhaben, direkt vor Anselm durchstreifen Giraffen, Zebras und Gnus die Steppe. Ein Nilpferd (sie gelten in Afrika als die gefährlichste Tierart) läuft nur wenige Meter von ihm entfernt mit geöffnetem Maul durchs Gras. Weitere Höhepunkte sind die Szenen, die Anselm auf dem Malawisee (dem neuntgrößten See der Erde) und bei den Gräbern im „Tal der Könige“ in Ägypten zeigen.