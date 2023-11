Literatur zur Heimat Von den problematischen und paradiesischen Zügen der Eifel

Das alles sei doch schon oft und mit der gebotenen Ausführlichkeit geschildert worden, räumte der promovierte Geograf Peter Burggraaff zu Beginn ein. Könnte man meinen. Aber tatsächlich liege mit dem vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) herausgegebenen Band kein weiterer Reiseführer vor – „auch wenn es uns ebenso um die landschaftlichen, baulichen und historischen Höhepunkte geht“. Doch handle das Buch auch von Problemen, betonte er mit Blick etwa auf Raubbau am Wald, Flurzwang in der Landwirtschaft, Verarmung von Gemeinschaft in den Dörfern, Überreste von militärischen Anlagen und die Ahrflut.