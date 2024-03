Fantasyreihe Lesung mit Tomte King in der Vulkaneifel: Hier spiele Hexen, Elfen und Waldfeen eine Rolle

In die abenteuerliche Welt von schwedischen Fabelwesen hat Autor Tomte King seine Zuhörer am Sonntag im Museumsbahnhof in Ahütte entführt. Im vollbesetzten ehemaligen Warteraum des Bahnhofs stellte der literarische Newcomer aus Leudersdorf seine fünfteilige Buchreihe Skandinaujo vor. In der komplexen Geschichte mit vielen Handlungssträngen geht es um die vierzehnjährige Ronja, die in ein schwedisches Internat fliehen muss, weil Verbrecher hinter ihr her sind. Ronja gerät dort in in die magische Welt des Nordens, wo mächtige Wesen, Elfen sowie die nordische Natur eine Rolle spielen.