Austausch über eine Facebook-Gruppe Jetzt schlägt’s 14! – Manu Wirtz stellt neues Werk mit 14 Autorinnen vor

„Gehören Sie auch zu den Leuten, die immer die letzte Seite eines Romans zuerst aufblättern?“, lässt Manu Wirtz im Prolog von „Jetzt schlägt’s 14!“ die Krimiautorin Patricia A. Swan ganz am Anfang fragen. Tatsächlich juckt es einen an der Stelle in den Fingern. Und wer wie ich es sich nicht verkneifen kann, schaut nach. Da heißt es dann: „Sie haben soeben einen Kriminalroman gelesen, der ungewöhnlich ist.“ Aha. Also zurück zum Anfang und lesen, lesen, lesen – den Krimi, der im Krimihotel spielt. Ganz im Stil des klassischen Dramas ist er aufgebaut mit seiner Einheit von Ort (Hotel Mystery Manor in Cornwall), Zeit (eine stürmische Nacht) und Handlung (ein Mord und seine Aufklärung).