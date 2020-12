Umwelt : In Meisburg kann man ab sofort mit Energie tanken

Meisburg Es muss nicht immer Benzin sein: Das Autohaus Neuerburg in Meisburg stellt seinen Kunden eine Ladesäule zur Verfügung.

Beim Autohaus Neuerburg in Meisburg ist nun eine Kombi-Ladesäule an den Start gegangen, ausgestattet mit einem Wechselstrom- und einem Gleichstrom-Schnell-Ladeanschluss.

„Mit dem schnellen Anschluss ist ein E-Golf schon in 45 Minuten voll aufgeladen“, erzählt Fred Neuerburg. Er bietet „schnelles Laden wie an einer Autobahntankstelle“ im Drof an, auch mit Blick darauf, dass die „nächsten Schnell-Ladesäulen erst in Daun oder Bitburg zu finden sind.“