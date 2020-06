Blaulicht : Zwei Autofahrer bei Unfall auf der L 96 leicht verletzt

Sassen Bei Sassen wurden zwei junge Autofahrer leicht verletzt.

Zwei Autofahrer wurden bei einem Unfall auf der Landestraße 96 am Donnerstag, 18. Juni, gegen 16.35 Uhr leicht verletzt. Eine 19-Jährige aus der Verbandsgemeinde (VG) Kelberg wollte aus Richtung Horperath kommend von der L♦91 auf die L♦96 abbiegen, als sich aus Richtung Uersfeld ein 29 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug nährte.

Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wobei das Auto des Mannes gegen eine Leitplanke geschleudert wurde und in einer Böschung zum Stillstand kam. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Autos entstand laut Mitteilung der Polizei jeweils ein erheblicher Sachschaden. An der Bergung der Verunglückten und der Fahrzeuge waren Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften, zwei Rettungswagen sowie ein -hubschrauber im Einsatz.