Start des Ausbaus B257 zum Nürburgring ist dicht - Was das für den Verkehr bedeutet (Fotos)

„Na ja, Schwachköpfe gibt es immer, aber hier hält es sich einigermaßen in Grenzen“, sagt Leo Schmitz von der Baufirma Gotthard Lehnen aus Wittlich-Dorf. Er ist Polier auf der Baustelle in Kelberg-Zermüllen, die kürzlich begonnen hat und eine Sperrung der viel befahrenen Bundesstraße 257 zum Nürburgring bedeutet – und somit für viele LKW- und Autofahrer mit einem großen Umweg verbunden ist. Und das wird die nächsten anderthalb Jahre noch so sein. Die Baumaßnahme soll Ende 2025 abgeschlossen sein.