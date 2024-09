Überschwemmung ausbremsen Wie Wälder gegen Sturzfluten gewappnet werden können

Starkregenereignisse nehmen zu und damit die von ihnen verursachten Schäden. In Mittelgebirgslandschaften wie der Eifel sind die Wassermassen, die zumeist ungebremst aus den Wäldern in die engen und eh schon überschwemmten Täler schießen, eine zusätzliche Gefahr, sagt Michael Schimper, Leiter des Forstamtes Gerolstein. Die Erosion der Bachbetten betrage mancherorts bis zu eineinhalb Meter. „Wir müssen leider akzeptieren, dass der Klimawandel häufiger zu diesen extremen Niederschlägen führen wird. Deshalb nehmen wir die Fließgewässer in den Wäldern verstärkt in den Fokus.“ Es sei klar, dass sich Sturzfluten durch Renaturierungsmaßnahmen nicht gänzlich verhindern ließen, erklärt Schimper: „Aber wir können die Abfluss-Spitzen mildern und verzögern.“