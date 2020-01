Nachrichten im Bild : Backe, backe Kekse

Pressemitteilung des Kindergarten Kunterbunt Hillesheim und der Vollkornbäckerei Epp/ Emondts Backen macht Spaß! Der Kindergarten Kunterbunt aus Hillesheim war mit interessierten Kindern zu Gast in der Vollkornbäckerei Epp/Emondts. Die kleinen Bäcker aus der Bärengruppe bekamen einen Einblick in ein uraltes Handwerk. Sie konnten die Handarbeit des Bäckers, die Backstube, den Ofen und verschiedene Maschinen in Aktion erleben. Von der Teigherstellung bis zum Brotbacken alles interessierte die Kinder sehr. Vieles wurde direkt probiert. Die selbstgebackenen, leckeren Kekse durften die Kinder natürlich mit nach Hause nehmen. Rückfragen bitte an Bäckerei Epp/Emondts oder Kindergarten Kunterbunt Hillesheim Foto von Elke Haas Bäckermeisterin mit Kindern. Foto: Elke Haas