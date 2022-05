Tourismus : Bad Bertrich setzt auf jüngeres Publikum

In Bad Bertrich soll ein neues Veranstaltungsprogramm den Kurort beleben. Gleichzeitig trägt man der sich ändernden Gästestruktur Rechnung und will Wanderer und Mountainbiker in den Ort locken. Denn den klassischen Kurgast gibt es nicht mehr. Foto: TV/Kevin Rühle

Bad BertricH/Daun Der Kurort will mit Veranstaltungen sowie Wanderwegen und Trails punkten.

Der Kurort Bad Bertrich verändert sich nicht nur optisch. Auch die Gästestruktur entwickelt sich, man setzt auf ein jüngeres Publikum. Denn den klassischen Kurgast gibt es schon lange nicht mehr, entsprechend soll auch das Angebot des Kurortes umgekrempelt werden. „Bad Bertrich soll sich kulturtouristisch einen Namen machen“, sagt Thomas Räthlein von der Tourismusgesellschaft Gesundland Vulkaneifel, zuständig für das Veranstaltungsprogramm im Kurort sowie in Daun, Manderscheid und Wittlich. Das Programm für Bad Bertrich ist im frisch sanierten Kursaal vorgestellt worden. Manche klassischen Angebote wie Kurkonzerte oder Matineen fallen in Zukunft weg, erfolgreiche Formate wie die Schachtage oder das Open-Air-Kino bleiben erhalten.

„Bad Bertrich bietet mit dem Kulturraum künftig das Komplettpaket in Sachen Events“, sagt Gesundland-Geschäftsführerin Vera Merten. „KulturRaum“ ist das neue Label, unter dem alle Veranstaltungen in Bad Bertrich vermarktet werden sollen.

Abseits von Veranstaltungen wirbt die Tourismusgesellschaft Gesundland weiter mit bekannten Vorzügen des Kurorts. „Die Therme ist die Speerspitze der touristischen Infrastruktur“, erklärt Vera Merten, das Einzugsgebiet sei riesig. In Kombination mit Wander- und Fahrradangeboten könnten aber auch andere Zielgruppen erreicht werden. „Den klassischen Kurgast gibt es nicht mehr, und die Patienten haben keine Zeit für zusätzliche Angebote“, so die Geschäftsführerin.

Hoffnung steckt Bad Bertrich auch in den Ausbau des Radweges zwischen Alf und dem Kurort sowie die Verbreitung von E-Bikes. „Momentan strandet man in Bad Bertrich, zum Glück steht nun der Lückenschluss an“, sagt Vera Merten. Zudem könnten Gäste mit E-Bikes auch den Anschluss an umliegende Fahrradwege schaffen, was ohne Zusatzmotor bisher kaum möglich gewesen sei.