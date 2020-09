Spätsommer-Hitze : Freibad am Gemündener Maar noch eine Woche geöffnet!

Schwimmen und erfrischen im derzeit 18 Grad warmen (oder oder kalten) Wasser, Boot fahren, sonnen, relaxen: Angesicht der prognostizierten Temperaturen bis zu 30 Grad bleibt das Freibad am Gemündener Maar noch mindestens diese Woche geöffnet. Das teilte Thomas Räthlein von den Kur- und Freizeitbetrieben Daun mit. Also: Die womöglich letzten Gelegenheiten in diesem Jahr nutzen – und nicht vergessen, vorher online zu reservieren! Foto: TV/Mario Hübner