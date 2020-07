Freizeit : Hilferuf: Maarorte wollen in der Corona-Freibadsaison mehr Unterstützung

Ein schönes Fleckchen Erde und Tummelplatz vieler Gäste und Einehmischer: das Schalkenmehrener Maar. An die Naturschutz-Vorgaben halten sich aber nicht alle. Foto: TV/Peter Hartogh

Daun/Gillenfeld/Schalkenmehren „ Sommer, Sonne, Badespaß: Letzteres zu bieten, ist für die Kommunen, die Naturfreibäder unterhalten, in diesem Jahr wegen Corona mit besonders großem Aufwand verbunden. Sie wollen diese Herausforderungen aber nicht allein bewältigen.

„Wir freuen uns, dass unsere Gäste, die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführten Maßnahmen im Freibad so gut aufnehmen“, lautet in Gerolstein die Zwischenbilanz der Freibadsaison. Die Besucher zeigten viel Geduld, hielten sich an die Regeln und gäben positives Feedback. Wohl dem, der ein Bad mit einem umzäunten Areal, mit festen Zugängen hat, möchte man da sagen. Denn die Bürgermeister der Kommunen, die Naturfreibäder an den Maaren unterhalten, klagen über „viel Arbeit und Probleme, die kaum mehr im Zaum zu halten sind“. Sagt beispielsweise Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marer, zuständig für das Bad am Gemündener Maar.

In den heißen Sommern 2018/2019 wurden an den Maaren oft mehr als 1000 Besucher täglich gezählt. Eine Zahl, die wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr unmöglich ist. Lange war nicht sicher, ob die Bäder in der Verbandsgemeinde (VG) Daun überhaupt geöffnet würden. Den Besuch komplett zu verwehren, wurde dann aber doch als „zu tiefer Eingriff für Einheimische und Gäste“ gewertet. Klar war auch: Alle drei Bäder müssen geöffnet werden, ein Bad allein würde sicher überrollt vom Andrang.

Die Freibäder am Pulvermaar und am Gemündener Maar empfangen seit 19. Juni Gäste, das Freibad am Schalkenmehrener Maar seit dem 1. Juli. Es gilt ein Zwei-Schicht-Betrieb: Zwischen den Schichten müssen alle Gäste die Bäder verlassen, um Toiletten und sonstige Flächen zu desinfizieren. Wer ins Bad will, muss sich vorab online anmelden.

„Die Kommunen müssen einen großen organisatorischen Aufwand betreiben“, berichtet Karl-Heinz Schlifter, Ortsbürgermeister von Gillenfeld. „Und nur dank großen ehrenamtlichen Engagements ist es überhaupt möglich, den Badebetrieb aufrechtzuerhalten.“

Was aber nicht von allen Gästen wertgeschätzt wird: „Einige beschweren sich, dass sie um 14 Uhr das Bad verlassen müssen und verweisen darauf, dass sie doch eine Tageskarte hätten.“ Erfahrungen, die auch Friedhelm Marder gemacht hat: „Die Leute, die sich engagieren, werden teilweise angemault.“ Schalkenmehrens Bürgermeister Peter Hartogh ergänzt: „Wer an der Kasse sitzt, muss ein dickes Fell haben.“

Und da sind ja auch noch die Wildbader, die außerhalb der Bäder ins Wasser gehen, und die Parkplatzprobleme, vor allem in Schalkenmehren. „Der Badbetrieb ist in ,normalen’ Jahren schon eine große Herausforderung. Die Corona-Bedingungen sind mit noch mehr Aufwand für die Orte verbunden“, konstatieren die Bürgermeister.

Sie wünschen sich mehr Unterstützung, vor allem vom Kreis Vulkaneifel, der für die Naturschutzgebiete (in solchen liegen alle drei Bäder) zuständig ist. „Das Ordnungsamt der VG hat genug zu tun mit der Kontrolle der Parkplätze. Die Polizei tut, was mit Blick auf ihre personellen Kapazitäten möglich ist“, sagt Schlifter. Für Hartogh „fehlt eine Ordnungskraft, die vom Kreisverwaltung gestellt oder beauftragt wird, um die Situation in den Griff zu kriegen“.

Wie es an den Maaren zugeht, ist dem Kreis bekannt. Die wegen Corona beschränkte Zahl an Badegästen und die eingeschränkten Öffnungszeiten führten dazu, dass Menschen vermehrt auch außerhalb der Badeanstalten ins Wasser gingen, heißt es in einer Stellungnahme des Kreises.

Dadurch entstünden, so der Kreis, gleich an mehreren Stellen Probleme: bei der Parksituation, der Freihaltung von Rettungswegen, der Einhaltung der Abstandsregeln sowie beim durch die Naturschutzverordnung untersagten Schwimmen außerhalb der Badeanstalten. Bereits seit Mai seien auf Initiative der Kreisverwaltung und des Natur- und Geopark Vulkaneifel die Gästeführer vor Ort im Einsatz, die aber nur freundlich auf die Regelungen hinweisen könnten, „denn eine Ordnungsbefugnis besteht hier nicht“.

Auch am Pulvermaar wäre der Badebetrieb ohne Helfer nicht möglich. Für die Sicherheit sorgt die DLRG. Foto: TV/Karl-Heinz Schlifter

Beliebt bei Gästen und Einheimischen: die Naturfreibäder wie das am Pulvermaar in Gillenfeld. Foto: TV/Karl-Heinz Schlifter

Am Gemündener Maar ist für Springer ein Paradies. Hier darf sogar vom Turm gesprungen werden. Foto: Alwin Ixfeld