Soziales : Nix für Warmduscher: Am 5. Januar ist Badetag am Gemündener Maar

Nix für Warmduscher: Am 5. Januar ist Badetag am Gemündener Maar

Daun Wer bisher dachte, die Badesaison sei auf den Sommer beschränkt, den belehrt die Stadt Daun eines Besseren: Am 5. Januar können Hartgesottene im Maar abtauchen, ganz offiziell und sogar mit Urkunde.

(aix) „Eintauchen ins Neue Jahr“ heißt es am Sonntag, 5. Januar, am Gemündener Maar. Dann können alle, die vom Schwimmen im Maar nicht genug bekommen, beim Neujahrsschwimmen der Stadt Daun ihren Mut zeigen. Zwischen 11.30 und 14.30 Uhr können die kälteresistenten Schwimmer in regelmäßigen Abständen ins Wasser steigen. „Wir werden eine Startgebühr von zwölf Euro erheben, aber der Erlös wird für die Anschaffung eines Defibrillators am Maar verwendet und kommt somit allen zugute“, erklärt Michaela Schenk vom Gesundland Eifel.