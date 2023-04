Nach 110 Jahren Eine Bäcker-Ära geht zu Ende: Warum die Bäckerei Kalsch in Gillenfeld schließt

Das Bäckerhandwerk wurde ihm in die Wiege gelegt. Wie sein Vater Heinz und Großvater Matthias Kalsch, der 1910 in Gillenfeld eine Bäckerei eröffnete, „bin ich mit Leib und Seele Bäcker“, sagt Hermann-Josef Kalsch, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt und 1972 die Meisterprüfung ablegte. Damals war er der jüngste Bäckermeister in Rheinland-Pfalz. Nach dem Tod seines Vaters trat er 2005 die Nachfolge an und hat sich inzwischen weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Frisches Brot oder Brötchen in verschiedenen Sorten, feinste Torten für jeden Anlass, alles nach traditioneller Bäckerkunst hergestellt, gilt als Markenzeichen der Gillenfelder Bäckerei. Zudem weitete Hermann-Josef Kalsch den Betrieb mit gezielten Investitionen immer weiter aus, belieferte im Umkreis von 50 Kilometern seine Kunden und eröffnete 2007 eine Filiale in Manderscheid.