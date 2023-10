Mit modernem kleinen Bistro Bäckerei Lutz erhält die Tradition des Bäckerhandwerks in Gillenfeld – mit manchen Neuerungen

113 Jahre lang gab es die Bäckerei Kalsch in Gillenfeld, bevor im Mai dieses Jahres die Türen geschlossen wurden (der TV berichtete). Ein Verlust für Gillenfeld, denn die alte Handwerkskunst war weit über die Grenzen der Ortsgemeinde hinaus beliebt. Nun aber ist ein Nachfolger gefunden, zumindest was den Verkaufsraum betrifft. Die Bäckerei Lutz, mit Stammsitz in Büchel, hat kürzlich wieder den Betrieb aufgenommen und verspricht sich in Gillenfeld den gleichen Erfolg wie in ihren anderen 20 Filialen. Denn Bäckermeister Michael Lutz ist sich sicher, dass dieser Gewerbebetrieb mit alter Handwerkskunst auch von den Kunden honoriert werde.