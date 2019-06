Veranstaltung : Bälle ruhen, Preis warten auf Abholung

Daun Das vierte Dauner Bällerennen war ein voller Erfolg. Nun stehen die Gewinnernummern fest.

Das vierte Dauner Bällerennen am vergangenen Sonntag hat einen neuen Rekord aufgestellt: Dieses Jahr rollten knapp 24 000 bunte Bälle bei strahlendem Sonnenschein quer durch die Dauner Innenstadt vom Start am Burgberg bis zum Ziel am Wirichplatz. Im vergangenen Jahr waren es „nur“ 19 000 nummerierte Bälle