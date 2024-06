Stadtfest Bällerennen lockt Hunderte trotz Regens nach Daun

Schade! Ohne den Nieselregen, der am späten Nachmittag zum Dauerregen wurde, wäre wohl noch viel, viel mehr los gewesen am Sonntag in Daun. Aber trotz des schlechten Wetters waren noch Hunderte Gäste, vor allem Familien mit Kindern, zum Stadtfest gekommen. Bei dem haben viele Vereine und Organisationen gezeigt, was sie anzubieten haben: Tischtennisspielen und Kicken auf eine riesengroßen Dartsscheibe beim TuS Daun, Cornholewerfen beim SV Neunkirchen-Steinborn, Wasserspritzen bei der Jugendfeuerwehr Daun, Kinderschminken bei der AOK, Wundenaufmalen beim DRK und, und, und. Das Angebot war riesig, der Zuspruch besser als gedacht. Und an ein früheres Nachhausefahren war ohnehin nicht zu denken, da hätten die Kinder rebelliert. So fragte ein kleiner Junge seinen Papa ungeduldig „Wann fängt das Bällerennen endlich an?“ Zu der Zeit hatte Mitorganisator Thomas Klassmann gerade seine Helfercrew eingeweiht, denn zum Startschuss um 17.30 Uhr musste jeder wissen, wo er was zu tun hatte. Und dann ging es los: Der LKW mit rund 25.000 gelben, roten, grünen und blauen Kugeln (jeweils mit einer Losnummer versehen), hob am Burgberg seine heck und heraus strömten die Loskugeln und rollen die Stadt herunter, eingekeilt durch eine Laufbahn bis zu einem Trichter, wo sie per Luftdruck weiter katapultiert wurden. Am Rand fieberten die großen und kleinen Gäste mit – in der Hoffnung, der eigene Ball möge als einer der Ersten die Rampe bis auf den Wirichplatz in den Zieleinlauf herunter kullern und einen der tolle Preise bringen. Aber ausmachen konnte man die eigene Kugel in dem Gewirr ohnehin nicht, also wurde einfach so mitgefiebert und angefeuert. Auch bei Regen ein toller, bunter Spaß.